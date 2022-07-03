Як діяти при ДТП за кордоном і як працює “Зелена картка”

При виїзді за кордон на автомобілі необхідно мати страховий сертифікат “Зелена картка”. Це обов’язковий вид страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, наявність якого перевіряють на кордоні. Як діяти при ДТП за кордоном – інструкція

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Що таке “Зелена картка”

Поліс “Зелена картка” – це страховка, яка передбачає відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну тільки потерпілим у ДТП.

По суті, це такий самий поліс, як і автоцивілка, тільки автоцивілка необхідна для водіїв, які перебувають на території України, а “Зелена картка” обов’язкова для водіїв, які перебувають за кордоном. Такий страховий сертифікат застосовується в країнах-членах міжнародної системи автомобільного страхування “Зелена картка”, зазначених і не викреслених у такому сертифікаті. Перелік країн, де діє “Зелена картка”, можна подивитись за посиланням.

Який порядок дій при настанні ДТП за кордоном

1. Викликати поліцію та швидку допомогу, якщо є потерпілі

Отримати довідку поліції про обставини ДТП. Працівник поліції на місці аварії має скласти протокол ДТП. Обов’язково попросіть у працівника поліції копію протоколу, такий документ знадобиться для отримання страхового відшкодування. Якщо ви не розумієте зміст документа, рекомендуємо не ставити на ньому підпис, краще зробіть відмітку на документі про те, що ви не розумієте мову якою складений документ.

2. Зафіксувати місце ДТП

Зробіть фото та/чи відеозйомку з місця ДТП, такі докази можуть знадобитися у разі виникнення спірних запитань із страхового компанією. Запишіть контакти свідків події.

3. Повідомити свою страхову компанію про настання ДТП

Потерпілому, крім повідомлення своєї страхової компанії, необхідно звернутися до страхової компанії винуватця ДТП. Саме страховик винуватця ДТП буде відшкодовувати збитки за ремонт автомобіля потерпілого, збитки, заподіяні життю, здоров’ю та/або майну потерпілого.

Також звертаємо увагу, що у разі вини страхувальника, зазначеного в картці міжнародного автомобільного страхування, її копія віддається іншому учаснику ДТП (потерпілому).

Винуватцю ДТП теж обов’язково необхідно повідомити страхову компанію, в якій він оформив поліс про настання аварії.

У разі відсутності у іноземного водія-винуватця страхового покриття на дату ДТП, або ж якщо ДТП сталося за участю водіїв з різних країн на території третьої країни, варто звернутися безпосередньо до національного Бюро країни ДТП (контактні дані про такі бюро зазначені на зворотній стороні страхового сертифіката “Зелена картка”).

У разі наявності договору добровільного страхування транспортного засобу (КАСКО), дія якого поширюється на територію країни відвідування, на території якої сталася ДТП, необхідно діяти відповідно до рекомендацій КАСКО страховика.

Також оформити ДТП за кордоном можна без участі представників дорожньої поліції. У більшості країн ЄС водіям, які потрапили в ДТП, достатньо заповнити бланк європротоколу для того, щоб оформити цю подію. Лицьова сторона бланку європротоколу за структурою глав ідентична в усіх країнах, де він запроваджений, відрізняється тільки мова, якою надруковано бланк. Це зроблено для того, щоб водії різних країн могли швидко зорієнтуватися, якщо вони потраплять в ДТП на території іншої країни. Про те, що таке європротокол та в яких випадках його можна оформити, читайте за посиланням.

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