Президент заявив, що наступ ЗСУ на Курську область росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації Сум.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляють «Новини України – НСН».

За словами Зеленського, операція на Курщині «складна», однак вона вже виконала кілька завдань. Одним з них стало поповнення обмінного фонду.

Інше завдання — «превентивний удар», завдяки якому вдалося запобігти оточенню українських частин на Сумщині та окупації міста Суми.

Володимир Зеленський пояснив мету операції в Курській області

Крім того, ця операція покликана показати російському суспільству, що «для нього (російського лідера володимира путіна — ред.) дорожче — окупація територій України чи захист свого населення».

«І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво», — пояснив Зеленський.

Водночас глава держави заперечив, що мета наступу на Курщину — «розіграти карти» для переговорів.

Джерело: Уніан.

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