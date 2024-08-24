Президент України Володимир Зеленський пояснив мету операції в Курській області.
Президент заявив, що наступ ЗСУ на Курську область росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації Сум.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляють «Новини України – НСН».
За словами Зеленського, операція на Курщині «складна», однак вона вже виконала кілька завдань. Одним з них стало поповнення обмінного фонду.
Інше завдання — «превентивний удар», завдяки якому вдалося запобігти оточенню українських частин на Сумщині та окупації міста Суми.
Володимир Зеленський пояснив мету операції в Курській області
Крім того, ця операція покликана показати російському суспільству, що «для нього (російського лідера володимира путіна — ред.) дорожче — окупація територій України чи захист свого населення».
«І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво», — пояснив Зеленський.
Водночас глава держави заперечив, що мета наступу на Курщину — «розіграти карти» для переговорів.
Джерело: Уніан.
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