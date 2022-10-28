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“Він дуже небезпечний” – Байден про заяви Путіна

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Джо Байден прокоментував заяви Путіна про те, що він начебто не має наміру застосовувати ядерну зброю в Україні, і заявив, що Путін дуже небезпечний у цьому

Очільник Кремля у своїй промові 27 жовтня заявив, що Росія не погрожувала застосувати ядерну зброю і лише відповіла на “ядерний шантаж західних лідерів”.

Однак Байден, коментуючи цю заяву, запитав, навіщо Путін продовжує говорити про ядерний удар, якщо немає наміру цього робити. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті bykvu.com.

Джо Байден прокоментував заяви Путіна щодо застосування ядерної зброї

"Він дуже небезпечний" - Байден про заяви Путіна

Джо Байден

“Якщо він не має наміру, то чому він продовжує про це говорити? Чому він говорить про можливість застосування тактичної ядерної зброї?”, – сказав очільник Білого дому.

Він додав, що Путін “дуже небезпечний у своєму підході” щодо ядерної зброї.

Варто зауважити, що цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наслідки будь-якого застосування ядерної зброї були передані безпосередньо президенту РФ Володимиру Путіну.

Світ зіткнеться з Армагеддоном, якщо путін застосує ядерну зброю в Україні — Байден

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