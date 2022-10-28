“Він дуже небезпечний” – Байден про заяви Путіна

Джо Байден прокоментував заяви Путіна про те, що він начебто не має наміру застосовувати ядерну зброю в Україні, і заявив, що Путін дуже небезпечний у цьому

Очільник Кремля у своїй промові 27 жовтня заявив, що Росія не погрожувала застосувати ядерну зброю і лише відповіла на “ядерний шантаж західних лідерів”.

Однак Байден, коментуючи цю заяву, запитав, навіщо Путін продовжує говорити про ядерний удар, якщо немає наміру цього робити. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті bykvu.com.

Джо Байден прокоментував заяви Путіна щодо застосування ядерної зброї

Джо Байден

“Якщо він не має наміру, то чому він продовжує про це говорити? Чому він говорить про можливість застосування тактичної ядерної зброї?”, – сказав очільник Білого дому.

Він додав, що Путін “дуже небезпечний у своєму підході” щодо ядерної зброї.

Варто зауважити, що цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наслідки будь-якого застосування ядерної зброї були передані безпосередньо президенту РФ Володимиру Путіну.

Світ зіткнеться з Армагеддоном, якщо путін застосує ядерну зброю в Україні — Байден