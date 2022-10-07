Світ зіткнеться з Армагеддоном, якщо путін застосує ядерну зброю в Україні – Байден

Джо Байден попередив, що світ зіткнеться з Армагеддоном, якщо володимир путін використає тактичну ядерну зброю, щоб спробувати виграти війну в Україні.

Як передає NNS, про це повідомляє The Guardian.

Президент США заявив, що світ наблизився до ядерної катастрофи вперше за останні шістдесят років із часів Карибської кризи.

Байден вважає, що немає можливості легко застосувати тактичну ядерну зброю та не закінчити Армагеддоном.

“У нас є хлопець, якого я досить добре знаю, сказав Байден про російського диктатора путіна. – Він не жартує, коли говорить про потенційне використання тактичної ядерної, біологічної або хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно відстають”.

Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід. За його словами, Сполучені Штати намагаються зрозуміти, в чому полягає вихід для путіна – де диктатор бачить себе зі збереженням не лише обличчя, а й значної влади.

Спецслужби США вважають, що путін став сприймати поразку в Україні як екзистенціальну загрозу своєму режиму, яку він асоціює з екзистенційною загрозою для росії, потенційно виправдовуючи, згідно з його світоглядом, використання ядерної зброї.

Раніше в четвер президент України Володимир Зеленський заявив, що путін розуміє, що “світ ніколи не пробачить” російського ядерного удару.