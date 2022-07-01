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В одному з міст у Польщі відновили безкоштовний проїзд для українців

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Bezkoshtovnyy proyizd u hromadskomu transporti Varshavy novi umovy dlya ukrayintsiv

В одному з польських міст відновили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд»

Нові правила набудуть чинності з п’ятниці, 1 липня. Українці, які знайшли прихисток у місті Торуна або сусідніх населених пунктах, можуть пересуватися у громадському транспорті без оплати за проїзд. Щоправда, для цього вони повинні мати при собі діючий проїзний квиток, термін якого становить один місяць.

В одному з міст у Польщі відновили безкоштовний проїзд для українців

На проїзному повинна бути спеціальна позначка “UKR”. Саме вона дозволяє їхати безкоштовно на будь-якому з маршрутів. Такі правила діятимуть до кінця серпня.

Оформити проїзний квиток можна в касах Міського закладу транспорту (MZK) за адресами:

  • Sienkiewicza 24/26 (6:00 – 17:30);
  • Św. Jana Pawła II 2 (9:45 – 17:30, перерва 13:45 – 14:00);
  • PIUM UMT w CH Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15 (9:00 – 16:45, перерва 11:30 – 11:45);
  • Legionów 220 (9:15 – 17:00, перерва 12:00 – 12:15);
  • Szosa Okrężna 62-82 (7:45 – 15:30,перерва 13:45 – 14:00.

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