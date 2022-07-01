В одному з міст у Польщі відновили безкоштовний проїзд для українців

В одному з польських міст відновили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд»

Нові правила набудуть чинності з п’ятниці, 1 липня. Українці, які знайшли прихисток у місті Торуна або сусідніх населених пунктах, можуть пересуватися у громадському транспорті без оплати за проїзд. Щоправда, для цього вони повинні мати при собі діючий проїзний квиток, термін якого становить один місяць.

На проїзному повинна бути спеціальна позначка “UKR”. Саме вона дозволяє їхати безкоштовно на будь-якому з маршрутів. Такі правила діятимуть до кінця серпня.

Оформити проїзний квиток можна в касах Міського закладу транспорту (MZK) за адресами:

Sienkiewicza 24/26 (6:00 – 17:30);

Św. Jana Pawła II 2 (9:45 – 17:30, перерва 13:45 – 14:00);

PIUM UMT w CH Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15 (9:00 – 16:45, перерва 11:30 – 11:45);

Legionów 220 (9:15 – 17:00, перерва 12:00 – 12:15);

Szosa Okrężna 62-82 (7:45 – 15:30,перерва 13:45 – 14:00.

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