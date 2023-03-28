Укрпошта з 1 квітня запускає нову послугу – як нею скористатися

Укрпошта оновлює сервіс відправлення товарів за кордон та запускає нову послугу, яка дозволить клієнтам заощадити на поштових відправках

У чому суть нововведення та як скористатися послугою розповідає НСН

Йдеться про послугу “Дрібний пакет PRIME”, яка буде запущена з 1 квітня – у тестовому режимі.

На сайті Укрпошти зазначили, що вартість послуги буде дешевшою на 8% порівняно з дуже популярним серед українських користувачів поштових послуг варіантом “Дрібний пакет рекомендований”, яким користується майже 80% відправників у країні.

Що дає нова послуга від Укрпошта

“Дрібний пакет PRIME” був розроблений для формату продажу в інтернеті, послуга передбачає:

доставку замовлення до поштової скриньки клієнта без підпису;

пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відстеження замовлення у всіх країнах мережі PRIME.

В Укрпошті звертають увагу, що нова послуга не передбачає компенсації у разі втрати відправлення в країні призначення.

Так, для відправки товарів із гарантованою базовою компенсацією в країні призначення клієнти Укрпошти можуть і надалі використовувати категорію “Дрібний пакет рекомендований”, – додали у прес-службі національного поштового оператора.

Порівняння послуг “Дрібний пакет рекомендований” та “Дрібний пакет PRIME” також наведено в таблиці нижче:

Де буде діяти послуга

Категорія “Дрібний пакет PRIME” працюватиме у 67 країнах, зокрема, у Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції (планово з 1 травня) та інших державах.

Які тарифи

Як оформити послугу

Зробити це можна в онлайн-сервісах:

системі АРІ,

особистому кабінеті (на період тестового режиму – з 1 квітня по 1 травня – тільки тут можливе оформлення),

мобільному додатку.

Нагадаємо також, що Укрпошта знизила тарифи на 45% на доставку посилок та дрібних пакетів до Литви, Латвії та Естонії, на цілих 75% на EMS-відправлення до Польщі, а з 1 квітня очікується зниження тарифу на 60% на посилки до Німеччини.

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