Укрпошта з 1 квітня запускає нову послугу – як нею скористатися

Укрпошта оновлює сервіс відправлення товарів за кордон та запускає нову послугу, яка дозволить клієнтам заощадити на поштових відправках
У чому суть нововведення та як скористатися послугою розповідає НСН
Йдеться про послугу “Дрібний пакет PRIME”, яка буде запущена з 1 квітня – у тестовому режимі.
На сайті Укрпошти зазначили, що вартість послуги буде дешевшою на 8% порівняно з дуже популярним серед українських користувачів поштових послуг варіантом “Дрібний пакет рекомендований”, яким користується майже 80% відправників у країні.
Що дає нова послуга від Укрпошта
“Дрібний пакет PRIME” був розроблений для формату продажу в інтернеті, послуга передбачає:
- доставку замовлення до поштової скриньки клієнта без підпису;
- пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відстеження замовлення у всіх країнах мережі PRIME.
В Укрпошті звертають увагу, що нова послуга не передбачає компенсації у разі втрати відправлення в країні призначення.
Так, для відправки товарів із гарантованою базовою компенсацією в країні призначення клієнти Укрпошти можуть і надалі використовувати категорію “Дрібний пакет рекомендований”, – додали у прес-службі національного поштового оператора.
Порівняння послуг “Дрібний пакет рекомендований” та “Дрібний пакет PRIME” також наведено в таблиці нижче:
Де буде діяти послуга
Категорія “Дрібний пакет PRIME” працюватиме у 67 країнах, зокрема, у Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції (планово з 1 травня) та інших державах.
Які тарифи
Як оформити послугу
Зробити це можна в онлайн-сервісах:
- системі АРІ,
- особистому кабінеті (на період тестового режиму – з 1 квітня по 1 травня – тільки тут можливе оформлення),
- мобільному додатку.
Нагадаємо також, що Укрпошта знизила тарифи на 45% на доставку посилок та дрібних пакетів до Литви, Латвії та Естонії, на цілих 75% на EMS-відправлення до Польщі, а з 1 квітня очікується зниження тарифу на 60% на посилки до Німеччини.
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