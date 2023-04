Українці в Польщі можуть купити продукти у мережі Biedronka за третину ціни – що відомо

Польська торгова мережа Biedronka розширила можливості для клієнтів, які бажають заощадити гроші та купити продукти за третину ціни. Що треба знати

Це стало можливим завдяки розвитку співпраці із платформою Too Good To Go.

Про це пише Yavp.pl, повідомляє НСН.

Так, користувачі мобільного додатка Too Good To Go можуть придбати пакети-сюрпризи з продуктами з коротким терміном придатності з різних магазинів, кафе, ресторанів, пекарень та інших продавців їжі по всій Польщі.

Biedronka підключилася до проекту у червні 2021 року, але пакети сюрпризи були доступні лише у деяких магазинах – у Варшаві, Ельблонзі та Тарнові. Тепер це буде можливо у 500 магазинах мережі по всій Польщі.

Якщо в магазинах Biedronka залишатимуться продукти з коротким терміном придатності, їх продаватимуть за третину ціни. У пакетах-сюрпризах може бути овочі, фрукти, хліб, вирізка, м’ясо, риба, готові страви.

Ініціатива спрямована на те, щоб скоротити кількість втраченої їжі, адже в Польщі щороку на сміттєзвалища йде майже 5 мільйонів тонн продуктів харчування. Це не тільки впливає на навколишнє середовище, а й призводить до економічних втрат. Завдяки проекту Too Good To Go ще цілком нормальна їжа потрапить на столи тих, хто економить гроші або просто не може дозволити собі зайвих витрат, скажімо, на походи до ресторану.

Мережа Biedronka, у свою чергу, і раніше намагалася не викидати товар із майже завершеним терміном до реалізації. Ці продукти передавали близько 140 громадських організацій, які займаються наданням допомоги нужденним. Співпраця з Too Good To Go стала ще одним способом заощадження ресурсів.

В даний час Too Good To Go пропонує свою послугу у всіх містах Польщі з населенням понад 100 000 жителів, у 80% від 50 до 100 тис. жителів та у деяких містах з населенням менше 50 тис. осіб.

Список магазинів Biedronka, що співпрацюють з Too Good To Go, доступний тут.

