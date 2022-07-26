Українці в Чехії втратили потрібну послугу, яку отримували безкоштовно – що змінилося

Українці в Чехії з 25 липня втратили потрібну послугу, яку отримували від держави. Наші співвітчизники більше не можуть скористатися безкоштовним медичним страхуванням

Українські біженці у віці 18-65 років через 150 днів після надання статусу тимчасового захисту в Чехії мають повідомити, хто оплачуватиме їхнє медичне страхування. Вони мають проінформувати звідси страхову компанію, у якій зареєстровані. Це потрібно зробити на спеціальному сайті протягом 8 днів після закінчення строку попередньої оплати полісу.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як повідомляє Radio Prague International, нововведення торкнеться близько 210 тисяч біженців, які застраховані у Загальній медичній страховій компанії (VZP), найбільшій у країні. Раніше вважалося, що Чехія автоматично оплачуватиме медичну страховку біженцям протягом року, проте парламент скоротив цей термін до 150 днів.

Нагадаємо, сусідня країна видала українським біженцям, які рятуються від російської агресії, 0,4 мільйони віз тимчасового захисту.

Минулого місяця місцеві депутати вирішили обмежити виплати гуманітарної допомоги вимушеним українським переселенцям, які залишили батьківщину через війну. У парламенті підтримали обмеження виплат нашим землякам до 5000 крон (200 євро – близько 7480 грн.). Це стосується біженців, яких забезпечили житлом, харчуванням та засобами гігієни. Якщо приїжджий підтвердить відсутність інших доходів, виплата може тривати ще протягом п’яти місяців.

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