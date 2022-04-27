Ринок праці в Чехії: які вакансії пропонують і скільки платять

Українським переселенцям у Чехії пропонують вакансії у різних сферах, і вже 24 тисячі біженців з України отримали роботу на підставі виданої ним спеціальної однорічної візи. Якы вакансії пропонуює ринок праці в Чехії українцям

На сьогоднішній день Чехія видала понад 300 тисяч спеціальних віз біженцям з України. Служба зайнятості Чехії зареєструвала понад 8300 заяв щодо прийому на роботу від українців. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Інтерес до українців чеські роботодавці мають. У країні багато підприємств, на яких вистачить робочих місць, як чехам, так і іммігрантам.

Більшість українців, які отримали роботу, влаштувалися в Чехії на заводи, в логістичні центри, у сфери транспорту та послуг.

Роботу в Чехії українці можуть шукати на місцевих сайтах Hyperinzerce, DobraPrace, Annonce, Prace, Jobs та багатьох інших. Деякі роботодавці окремо вказують, що це робота “для переселенців”.

Середня заробітна плата у Чехії становить від 10 000 до 35 000 (від 13 500 до 47 200 гривень) крон на місяць. Рівень оплати праці залежить від спеціалізації та від регіону. Найвищі зарплати – у сфері IT. Володіючи англійською мовою, можна працювати дистанційно та отримувати від 2500 євро на місяць.

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