Українські біженці у Польщі зможуть отримати допомогу від німецького благодійного фонду

З березня 2023 року біженці з України, які перебувають у Польщі, зможуть знову отримати допомогу від німецького благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe

Грошова допомога передбачається у розмірі 710 злотих на заявника та 610 злотих для кожного члена сім’ї. Протягом трьох місяців її зможуть отримати приблизно 2500 сімей.

Перша фаза благодійного проекту завершилась у січні 2023 року. Тоді фонд надав фінансову допомогу 7287 сім’ям.

Де можна отримати грошові виплати і що для цього потрібно розповідає НСН з посиланням на Факти ICTV.

Хто може подати заявку?

Подати заявку можуть українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Українці, які законно зареєстровані у Польщі під тимчасовим (PESEL-реєстр) чи міжнародним захистом.

Сім’ї, які не отримували допомоги від інших програм чи організацій (наприклад, від УВКБ ООН). Однак якщо ви отримували/отримуєте виплати від соціальних установ Польщі, можете також подати заявку.

Якщо заявник “економічно вразливий”, тобто не має регулярного доходу та не може самостійно покрити мінімальний рівень життя сім’ї.

Українці у Польщі зможуть отримати допомогу від німецького благодійного фонду

Які документи потрібні для подання заявки

Під час подання заявки вас попросять ввести інформацію про кожного члена сім’ї та завантажити цифрові копії таких документів:

PESEL;

паспорт громадянина України/ID;

ідентифікаційний номер платника податків України (РНУКНП);

закордонний паспорт;

документ, що підтверджує дату в’їзду до Польщі;

медичні документи, якщо хтось із членів сім’ї має тяжку хворобу чи інвалідність;

документи про опікунство.

Як подати заявку на виплати

1. Запишіться на прийом до найближчого центру перевірки, натиснувши Призначити зустріч. Якщо ви не можете прийти особисто через інвалідність або стан здоров’я, наберіть номер 800 000 232.

2. Прийдіть до центру підтвердження у вказану дату та час. Надайте посвідчення особи для перевірки, щоб отримати контрольний код.

3. За допомогою контрольного коду увійдіть на сторінку, перейшовши за посиланням.

Гарантії отримання допомоги немає. Програма визначатиме пріоритетні серед заявок для допомоги найбільш уразливим сім’ям. Визначення пріоритетності може тривати до місяця.

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