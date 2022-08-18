Українські біженці у Польщі зіткнулися із проблемами: подробиці

Українські біженці у Польщі отримують допомогу від влади, куди переїхали через повномасштабну війну на батьківщині. Проте виплат недостатньо покриття всіх потреб. Багатьом нашим землякам недоступна оренда квартир через високу вартість

У центрах, відкритих головою Вармінсько-Мазурського воєводства в Польщі, знаходяться близько 2,5 тисячі українських біженців. У пунктах, організованих органами місцевого самоврядування, розташувалися ще 1,2 тисячі осіб.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Переселенці скаржаться на те що, що не можуть забезпечити себе всім необхідним самостійно. Мешканці західних областей України дедалі частіше повертаються додому. Вони сподіваються, що зможуть забезпечити собі нормальні умови життя в місцях, де немає бойових дій.

Помічниця воєводи Пауліна Куцинська повідомила, що останнім часом кількість біженців стабільна і коливається в межах 3700 осіб. Люди безкоштовно мешкають у центрах.

У воєводському управлінні не враховують, скільки людей змогли винайняти квартири, а скільки – повернулися до України.

“Багато українок, які проживають у державних установах Ольштина, працюють, у т. ч. у сортувальних відділеннях кур’єрських компаній або на складах. Ті, хто краще володіє мовою, вирішують працювати в магазинах або у сфері послуг. На жаль, незважаючи на роботу, жінки не можуть зняти власну квартиру та виїхати з центру, яким керує воєвода. Тим більше, що їжа стає дедалі дорожчою”, – цитують Куцинську “Факти”.

Українки намагаються пересилати частину зарплати родичам.

На яку роботу у Польщі можуть розраховувати українські біженці