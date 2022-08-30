Українські біженці більше не зможуть обмінювати гривні в Польщі за вигідним курсом

Українські біженці з 10 вересня більше не зможуть обмінювати гривні в Польщі за спеціальною програмою у банку PKO Bank Polski

Національний банк Польщі за два тижні припинить програму, за якою українці можуть обміняти гривні на злоті в PKO Bank Polski за офіційним курсом НБУ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті psm7.com

Впровадження такої програми було зумовлено тим, що у зв’язку з повномасштабною війною курс гривні в польських фінустановах колосально обвалився, і за 100 грн можна було отримати всього декілька злотих.

За даними польського регулятора, наразі обмін ще можливо здійснити у 100 відділеннях банку, що розташовані по всій країні. За час діяльності програмою скористалось близько 80 тис. українських біженців, які загалом обміняли понад 681 млн грн.

Зазначається, що останнім часом кількість операцій по обміну гривні на злоті значно зменшилась. Проте українці продовжують активно купувати валюти через онлайн-банкінг за допомогою карт, виданих українськими банками.

Нагадаємо, що в рамках угоди Narodowy Bank Polski зобов’язується викупити всі гривні у PKO Bank Polski та передати їх НБУ. При цьому, банк, в якому українці поки що можуть купувати злоті, не підвищуватиме курс для Нацбанку, нічого не заробивши таким чином на транзакціях.

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