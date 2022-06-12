Українські біженці у Польщі зможуть купувати ліки зі знижкою 50%

Польща попіклувалася про українців, які виїхали через війну. Біженці у Польщі отримають можливість купувати ліки зі знижкою 50%

Компанія Liki24 запускає ініціативу за якої кожен українець зможе замовити ліки за півціни.

Для участі достатньо завантажити додаток Liki24, зареєструватися в ньому і перейти за посиланням на головному екрані. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті zycie.news

Кампанія бере на себе половину плати за будь-які ліки.

Правда максимальна вартість компенсації – 500 грн.

Ця сума розповсюджується на декілька замовлень.

На це пожертвування збирав увесь світ. Кожен бажаючий може зробити це за посиланням https://liki24.com/medicine-for-ukraine/.

Liki24 є унікальним старт-апом, яким покликаний допомагати всім, хто потребує оперативної допомоги.

Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати