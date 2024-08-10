У Міноборони РФ заявили про удар дронів у двох областях Росії 10 серпня вночі. Йдеться про Курську та Ярославську області.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міноборони РФ.

У заяві оборонного відомства РФ традиційно розповідається про відбиття атаки, у якій російська сторона звинувачує Україну.

Удар дронів у двох областях росії 10 серпня – що відомо

Стверджується, що за допомогою БПЛА планувалося “здійснити терористичну атаку по об’єктах на території Російської Федерації”.

За даними Міноборони РФ, засобами ППО було ліквідовано 32 безпілотників літакового типу. А саме:

26 дронів начебто були збиті у Курській області,

ще 6 – у Ярославській області.

Щодо якихось наслідків бойової роботи ППО через дронову атаку на землі та про можливі пошкодження об’єктів – нічого не йдеться.

Цікаво, що про Липецьку область, де місцева влада заявляла про роботу ППО через безпілотників, у звіті Міноборони РФ про “відбиття атаки” БПЛА теж нічого не згадувалося.

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