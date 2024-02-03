У трьох областях Росії зафіксовані атаки безпілотників, у Волгограді горів нафтопереробний завод (відео)

Міністерство оборони РФ повідомило про збиття чотирьох безпілотників у трьох областях Росії, у ніч проти 3 лютого. У Волгограді сталася пожежа на нафтопереробному заводі

За інформацією відомства, один безпілотник збили у Білгородській області, ще два — у Волгоградській та один — у Ростовській.

Про це розповідає НСН з посиланням на Громадське радіо.

У трьох областях Росії зафіксовані атаки безпілотників, у Волгограді горів нафтопереробний завод

Водночас російське МНС повідомило, що вночі у Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка».

Зазначається, що моменту падіння безпілотника ніхто з оперативних працівників не бачив, але різні джерела повідомили, що ушкодження там серйозні.

Довідково. ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка» – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність заводу складає 14,8 млн тонн. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ «ЛУКОЙЛ».

Як повідомлялося, вночі 3 лютого російські окупаційні війська атакували Україну БпЛА типу Shahed-136/131. Внаслідок удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Металургійному районі Кривого Рогу знеструмлено 7500 абонентів.

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