У росії оголосили винагороду за перший знищений F-16 в Україні – яка сума

Уральська компанія “Форес” готова заплатити винагороду за перший знищений F-16 в Україні. Сума складає 15 млн рублів.

Солдатам Збройних сил Російської Федерації, які першими знищать американський винищувач F-16 або F-15, обіцяють заплатити 15 мільйонів рублів.

Про це повідомило російське міністерство оборони, передають “Новини України – НСН”.

Про готовність виплатити винагороду в 15 мільйонів рублів заявив заступник виконавчого директора компанії “Форес” із соціальної роботи Ілля Потанін.

“Заохочення буде і за знищення бойових літаків F-15 і F-16. Винагорода за перший складе 15 млн рублів”, — сказав він.

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Також Потанін повідомив, що 16 липня відбулося вручення грошових винагород за ліквідацію західних танків Abrams і Leopard. За кожну знищену одиницю компанія платить по 500 тисяч рублів. Загальна сума виплат вже склала 8,5 млн рублів.

F-16 для України

Як ми розповідали раніше, Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16 у кількості 6 штук. Поставки розпочнуться вже цього року.

“Здатність України захистити себе від атак з повітря є абсолютно важливою у їхній оборонній боротьбі проти росії. Наразі Норвегія вирішила, що ми передамо Україні шість винищувачів F-16. Ми прагнемо розпочати постачання протягом 2024 року”, – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Варто зазначити, що ще у серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-1. Однак тоді він не озвучив кількість літаків або терміни поставок.

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