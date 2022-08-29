У Польщі шукають українських педагогів – на які посади найбільший попит і як подати заявку

У Польщі нестача вчителів у школах, де кількість учнів збільшилася після приїзду в країну дітей з України. Для роботи у школах шукають українських педагогів – як заповнити анкету

У Польщі звертають увагу на ситуацію з нестачею вчителів у школах, де кількість учнів збільшилася після приїзду в країну дітей з України, яких з сім’ями російська повномасштабна війна змусила покинути домівки на батьківщині. У Вроцлаві зараз шукають українських волонтерів для роботи в освітній сфері.

Про це передає місцеве видання Wroclaw.pl, передає NNS

У вроцлавських навчальних закладах навчається кілька тисяч школярів з України. Щоб розвантажити систему, керівництво шкіл міста нині в пошуках працівників на посади вчителя і помічника вчителя.

“В результаті російської агресії до Вроцлава приїхали кілька десятків тисяч українців. Серед них є діти, які розпочали навчання у вроцлавських школах. Дуже часто виникають складнощі, з якими важко впоратися як учням, так і школам. У зв’язку з цим виникла потреба (і бажання) працевлаштування осіб з України”, – йдеться в публікації.

Так, Вроцлав і ЮНІСЕФ розпочали проект з метою збору інформації про осіб, у тому числі вихідців з України, які мають право навчати в школі, щоб підібрати кадри.

Бажаючі працевлаштуватися педагогом або асистентом вчителя, можуть заповнити анкету (за посиланням на видання Wroclaw.pl), вказавши свої персональні дані.

Після цього її вивчать директори вроцлавських шкіл та освітніх установ, і якщо ваші дані зацікавлять потенційного роботодавця – він зв’яжеться і запросить на співбесіду.

За словами представника Департаменту освіти мерії Вроцлава Марціна Мєдзінського, в минулому навчальному році в навчальних закладах міста було прийнято понад 6 тисяч дітей з України.

“Діяльність, яку ми зараз проводимо, спрямована не тільки на створення робочих місць для вчителів з України, а й на сприяння інтеграції студентів, які опиняються в новому для них середовищі”, – зазначив він.

Наразі невідомо, скільки дітей піде у школи Вроцлава в цьому навчальному році. Можна припустити, враховуючи загальні тенденції по країні, що їх буде приблизно така ж кількість.

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