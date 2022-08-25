Діти українських біженців у Польщі можуть отримати 300 злотих – як подати заявку і на що підуть кошти

З 1 липня у Польщі почнуть приймати заявки на програму «Добрий старт». Фінансову допомогу зможуть отримати батьки перед початком навчального року для того, щоб зібрати дитину до школи. Як подати заявку і отримати 300 злотих

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ФАКТИ.

Подати заявку на отримання 300 злотих слід до 30 листопада. Скористатись послугою можуть і біженці з України.

Про це повідомляє урядовий портал gov. Pl:

«Сім’ї отримають допомогу незалежно від доходу. Це підтримка для 4,4 мільйона студентів. Допомога надається один раз на рік для дитини, яка відвідує школу, до досягнення нею 20-річного віку. Для дитини-інваліда, яка відвідує школу, допомога призначається до досягнення нею 24 років. Щоб отримати підтримку, необхідно подати заявку. Це може зробити мати, батько, законний опікун дитини або фактичний опікун дитини. Заява про призначення пільги на дітей, які перебувають під опікою, подається патронатним вихователем, особою, яка керує сімейним дитячим будинком, або директором опікунсько-виховного закладу. Заклад соціального страхування (ZUS) відповідає за прийняття заяв, їх розгляд та виплату цієї допомоги».

Заяви на отримання допомоги «Добрий старт» можна подавати до Закладу соціального страхування (ZUS) лише в електронному вигляді, а виплата допомоги буде здійснюватися лише в безготівковій формі, на вказаний банківський рахунок.

Онлайн-заявки можна подати з 1 липня по 30 листопада через інформаційно-сервісний портал Emp@tia за адресою https://empatia.mpips.gov.pl/, через електронний банк або портал PUE ZUS. Подача заяви в липні або серпні гарантує виплату допомоги не пізніше 30 вересня.

Якщо заява буде подана в наступні місяці (у вересні, жовтні або листопаді), допомога надійде сім’ї протягом 2-х місяців з моменту подання заяви.

У Польщі українці можуть отримати 300 злотих на школярів – як оформити виплату