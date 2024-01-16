У Польщі припускають імовірність прибуття нової хвилі біженців з України – яка причина

У Польщі не виключають імовірність прибуття чергової хвилі біженців з України. Стала відома причина

У МЗС Польщі не виключають нової хвилі українських в разі ескалації з боку російських окупантів

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita, повідомляє НСН.

“Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до зсуву фронту на Захід і спричинить прибуття до Польщі мільйонів додаткових українців, переважно жінок і дітей”, – сказав дипломат.

Він зазначив, що нова хвиля біженців може стати тягарем для Польщі, однак країна не відмовиться надати притулок утікачам від війни.

У Польщі припускають імовірність прибуття нової хвилі біженців з України

“Це було б величезним тягарем для нашої країни, і польське суспільство має бути до цього готове. Ми повинні ставитися до цього позитивно”, – сказав Шейна.

Як відомо, країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.

За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).

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