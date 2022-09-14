У Польщі для українських водіїв почали діяти нові правила – про що треба знати

Для українських водіїв у Польщі набули чинності нові правила. Україна та Польща першими у світі почнуть обмінюватись цифровими водійськими документами у додатках. Який сервіс став доступний

Українські водії в Польщі зможуть користуватися та надавати свої електронні посвідчення водія та техпаспорт у польській програмі mObywatel через нашу «Дію».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

“Україна та Польща першими почнуть обмінюватись цифровими документами у додатках, інтегруючи між собою додатки сервісів державних послуг. Зараз у подібному «Дія» польському додатку mObywatel відображаються документи з важливими персональними даними лише громадян Польщі”, – повідомив Федоров..

Сервіс став доступним і для українських біженців, які поїхали до Польщі після початку повномасшабної війни. Для активації програми mObywatel, яку можна завантажити в Google Play або App Store, необхідно мати Profil Zaufany.

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