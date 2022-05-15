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Найкорисніші мобільні додатки для українців у Польщі

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полезные мобильные приложения в Польше для украинцев

Українці, які переїхали до Польщі під час війни, можуть спростити собі перебування у країні. Для цього можна використовувати мобільні додатки. Які з них найкорисніші?

Про найкорисніші мобільні додатки у Польщі NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За допомогою mObywatel, аналога української “Дії”, українські біженці можуть скористатися електронним рецептом на ліки. Для цього в аптеці достатньо вказати QR-код у додатку замість PESEL номера з кодом доступу. Також у цій мобільній програмі можна отримати COVID-сертифікат зразка Європейського Союзу (UCC). Доступ до mobywatel мають повнолітні біженці з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого.

Найкорисніші мобільні додатки для українців у Польщі

Для пошуку роботи та оголошень про працевлаштування поляки користуються мобільним додатком Pracuj pl. Українці можуть вільно завантажити його на свій смартфон, прибувши до Польщі.

З розкладом руху громадського транспорту, а також для покупки квитків, можна завантажити додаток Jakdojade/MoBILET. Квитки на поїзд можна купити через Koleo.

Для доставки їжі найпопулярнішими додатками на смартфон у Польщі є Pyszne, Glovo, Bolt Food та UberEats.

Забронювати візит до перукаря можна через Booksy, а через Qpony та Groupon можна знайти знижки, купони та інформацію про розпродажі у місцевих магазинах та на сайтах.

Орендувати авто в Польщі можна через мобільні програми Panek, 4mobility та Traficar.

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