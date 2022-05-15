Найкорисніші мобільні додатки для українців у Польщі

Українці, які переїхали до Польщі під час війни, можуть спростити собі перебування у країні. Для цього можна використовувати мобільні додатки. Які з них найкорисніші?

Про найкорисніші мобільні додатки у Польщі NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За допомогою mObywatel, аналога української “Дії”, українські біженці можуть скористатися електронним рецептом на ліки. Для цього в аптеці достатньо вказати QR-код у додатку замість PESEL номера з кодом доступу. Також у цій мобільній програмі можна отримати COVID-сертифікат зразка Європейського Союзу (UCC). Доступ до mobywatel мають повнолітні біженці з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого.

Для пошуку роботи та оголошень про працевлаштування поляки користуються мобільним додатком Pracuj pl. Українці можуть вільно завантажити його на свій смартфон, прибувши до Польщі.

З розкладом руху громадського транспорту, а також для покупки квитків, можна завантажити додаток Jakdojade/MoBILET. Квитки на поїзд можна купити через Koleo.

Для доставки їжі найпопулярнішими додатками на смартфон у Польщі є Pyszne, Glovo, Bolt Food та UberEats.

Забронювати візит до перукаря можна через Booksy, а через Qpony та Groupon можна знайти знижки, купони та інформацію про розпродажі у місцевих магазинах та на сайтах.

Орендувати авто в Польщі можна через мобільні програми Panek, 4mobility та Traficar.

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