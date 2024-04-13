Згідно з інформацією німецького видання Tagesschau, німецька влада планує обмежити видачу готівки біженцям і ввести для них єдину платіжну картку. Про це повідомляє НСН.

Зазначається, що соцвиплати для переселенців будуть нараховувати, хоча раніше видавалися готівкою.

У Німеччині для біженців запроваджують новий спосіб виплати допомоги

Введення системи платіжних карток покликане вирішити проблему нецільового використання коштів соціальної допомоги. Передбачається, що такий захід обмежить можливості мігрантів переказувати гроші контрабандистам чи родичам та друзям за кордон.

Новий закон надає місцевим органам влади право самостійно визначати допустиму суму готівки, яку власники карток можуть зняти протягом певного періоду часу.

При цьому допускаються винятки. У деяких випадках, наприклад, якщо картку заблоковано, соціальна допомога все ж таки може бути видана готівкою.

Варто зазначити, що у Німеччині перебуває найбільше українських біженців – близько 1,3 мільйона людей.

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