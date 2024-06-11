Для українців в Польщі продовжили тимчасовий захист. Президент Анджей Дуда 10 червня підписав відповідні зміни до закону.

Про це повідомили у пресслужбі польського президента, передають Новини України – НСН.

Відомо, що термін тимчасового захисту для українців мав закінчитися 30 червня 2024 року. Його продовжили до 30 вересня 2025 року. Також буде продовжено доступ до медичних послуг, сімейних і соціальних виплат, можливість перебування в колективних місцях розміщення тощо.

Тимчасовий захист для українців в Польщі подовжено – відомі терміни

З 1 червня 2025 року виплата допомоги на виховання та допомоги Добрий старт буде залежати від того, чи ходить дитина з України до польського дитячого садочка чи школи.

Також учні зможуть відвідувати додаткові безоплатні заняття з польської мови протягом щонайбільше 36 місяців.

Окрім цього, допомога дітям, народженим в Польщі, тепер не поширюватиметься на дітей, батько яких є громадянином Польщі або громадянином іншої країни ЄС.

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