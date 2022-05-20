Після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну близько 3 млн українців виїхали до Польщі. Багато хто з них – на своїх автомобілях. Скільки коштує заправити автомобіль на польських АЗС

Про те, скільки коштує заправити автомобіль у Польщі, NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Наразі у Польщі бензин А-95 у середньому коштує 6,68 злотих за літр. Це приблизно 46,59 гривень. Бензин А-98 у середньому коштує для польських водіїв 7,44 злотих. Це приблизно 51,89 гривень.

Звичайне дизельне паливо на польських заправках коштує в середньому 7,50 злотих за літр. Це приблизно 52 гривні. А преміальне ДП поляки купують у середньому за 8,04 злотих.

Заправити автомобіль із ГБО у Польщі можна в середньому за 3,6 злотих за літр. Це близько 25,11 гривень.

У Польщі немає, як в Україні, дефіциту палива. Поляки навіть пообіцяли передати нашій країні 25 тисяч тонн бензину. Це має збалансувати український ринок палива.

Нагадаємо, в Україні нещодавно на два місяці відмінили державне регулювання цін. Після цього більшість великих мереж АЗС встановили нові цінники. Цифри на них значно збільшились.

Грошова допомога біженцям у Польщі – на яку суму можна розраховувати