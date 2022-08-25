Росіяни активно скуповують вимірювачі радіації та йодиду калію – паніка у РФ

На новинному фоні навколо ситуації на Запорізькій АЕС, яка захоплена і обстрілюється російськими військами, росіяни активно скуповують прилади для вимірювання рівня радіації та йодиду калію

На новинному фоні навколо ситуації на захопленій російськими військами Запорізькій АЕС, обстрілів окупантами території атомної електростанції та загрози терактів, жителі РФ стали досить активно купувати прилади для вимірювання рівня радіації та йодиду калію.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Як свідчать дані сервісу Moneyplace, який аналізує роботу російських інтернет-ритейлерів і маркетплейсів Ozon і Wildberries, навесні і влітку такі продажі зросли в кілька разів.

Зокрема, обсяг продажів йодиду калію і містять його препаратів збільшився на 103% у квітні порівняно з березнем, на 40% в травні в порівнянні з квітнем і на 42% в липні в порівнянні з червнем.

Найактивніше продають на Ozon і Wildberries таблетки “Йод+Селен”, таблетки йодиду калію, капсули Liquid Iodine і капсули органічного йоду.

Аналітики також вивчили динаміку продажів товарів в інтернеті, в назві яких є словосполучення “від радіації”.

За даними Moneyplace в період з 1 по 22 серпня продажі дозиметрів для вимірювання радіації на зазначених маркетплейсах зросли на 161% порівняно з липнем.

Як повідомлялося раніше, за інформацією “Енергоатому”, на Запорізькій АЕС через регулярні обстріли існує ризи порушення норм радіаційної безпеки, і російські військові пошкодили естакаду.

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