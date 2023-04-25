Путін провів “чистки” у військовому командуванні РФ – причини назвали в ISW

Президент РФ Володимир Путін наказав провести додаткові зміни у військовому командуванні. В Інституті вивчення війни назвали причини такого рішення

Путін вкотре здійснив «чистки» у військовому командуванні через провали на різних ділянках фронту та звільнив низку командувачів

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє НСН.

Так, з посад були звільнені начальник Східного військового округу Рустам Мурадов та раніше – командувачвійною проти України Олександра Дворніков.

Аналітики з посиланням на так званих російських воєнкорів повідомляють, що 20 квітня Путін видав офіційний указ про звільнення Мурадова, ймовірно, через провальний наступ на Вугледар. Зауважимо, що цей наступ окупантів призвів до великих втрат у їхній живій силі та військовій техніці. Чутки про відставку Мурадова з’явилися ще на початку весни.

Путін провів “чистки” у військовому командуванні РФ

Російські воєнні блогери також стверджують, що указом президента РФ також був звільнений генерал армії Дворніков. Він командував військами загарбників в Україні у квітні 2022 року.

Очільник Кремля також відправив у відставку екскомандувача Західного військового округу генерал-полковника Олександра Журавльова, який керував обстрілами Харкова. Путін усунув з посад також інших неназваних військових командувачів.

“Зараз Кремль покладається на новопризначеного командувача Повітряно-десантними військами Росії генерал-полковника Михайла Теплінського для досягнення вирішальних результатів”, – зазначають аналітики.

У звіті зауважується, що повідомлення про зміни у російському військовому командуванні послідували за звісткою про звільнення 19 квітня командувача Тихоокеанського флоту РФ адмірала Сергія Авакянця.

Один з російський блогерів вказував, що Авакянця було начебто звільнено не через погану роботу під час військових навчань у Тихому океані. Причиною звільнення адмірала було начебто те, що йому доручили формувати нову “організацію” під контролем “газового сектора”.

“Незрозуміло, чи не є це навмисно розпливчастим посиланням на повідомлення про те, що російська державна газова компанія “Газпром” створила приватне охоронне підприємство. Блогер зазначив, що не впевнений, чи організація співпрацюватиме з Російським добровольчим товариством сприяння армії, авіації та флоту Росії або з національним рухом юних кадетів (так звана юнармія)”, – вказано у звіті ISW

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