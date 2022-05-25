Переказ коштів з карток ПриватБанку за кордоном – з якою проблемою зіткнулися українці

Деякі українці, які виїхали за кордон, зіткнулися з проблемою переказу коштів з карток ПриватБанку. Що потрібно знати, щоб перевести гроші з картки

Приват24 у багатьох запитує підтвердження транзакції через СМС-повідомлення, які в роумінгу українцям чомусь не приходять. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На сайті Мінфіну з’явилося кілька відгуків людей, які зіткнулися із цією проблемою. Якщо раніше можна було перерахувати гроші через додаток за допомогою ПІН-коду, що запитується, то тепер – тільки через дзвінок і СМС. Вирішити проблему через онлайн-чат у людей також не виходить.

У прес-службі ПриватБанку відповіли, що система автоматично відправляє СМС-повідомлення на потрібні номери, а те, що клієнт їх не отримує, це проблема мобільного оператора.

Для початку потрібно перевірити, чи включена доставка повідомлень та прийом дзвінків у роумінгу на ваш номер. Для цього зверніться до оператора зв’язку.

Користувачі додатку Приват24 можуть змінити спосіб підтвердження проведення платежу, звернувшись до служби підтримки ПриватБанку. Тоді їм не потрібно буде чекати на отримання СМС-повідомлення, щоб перевести гроші з картки на картку. Достатньо буде ввести ПІН-код.

У додаток Приват24 можна додати платіжні картки інших банків — інструкція