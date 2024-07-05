Вперше за 14 років на виборах у Британії переважну більшість місць у парламенті отримала опозиційна Лейбористська партія. Таким чином її лідер Кір Стармер стане новим головою британського уряду.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

Сер Кір Родні Стармер народився у Лондоні 2 вересня 1962 року. Незабаром після його народження сім’я переїхала в місто Окстед. Його мати працювала у Національній службі охорони здоров’я, а батько на слюсарній фабриці, про що політик згодом так часто повторював під час виборчої кампанії.

У дитинстві він навчався у лондонській Школи музики і драми Гілдхолл, де отримував стипендію, був вправним флейтистом.

Згодом Стармер закінчив Лідський університет зі ступенем бакалавра мистецтв з права, а потім вивчав право в Сент-Едмунд Холлі Оксфордського університету, де отримав ступінь бакалавра цивільного права.

Професійна кар’єра

У 1987 році Стармер був прийнятий до колегії адвокатів і спеціалізувався на правах людини. До 1990 року працював у правозахисній групі інтересів “Liberty”, потім – в баррістерському бюро Doughty Street Chambers, як і раніше займаючись захистом прав людини. Кір Стармер також працював у Центрі прав людини при Ессекському університеті, консультантом з прав людини Асоціації старших поліцейських офіцерів, радником з прав людини Наглядальної ради Північноірландської поліції.

У 2002 році Стармера було призначено королівським адвокатом, а з 2008 по 2013 роки він очолював Королівську прокурорську службу на посаді головного державного обвинувача. Під час роботи юристом він познайомився зі своєю дружиною Вікторією. Вони одружилися у 2007 році, мають сина та доньку.

Новий премʼєр Британії Кір Стармер – хто він та яка його позиція щодо України

Перед початком політичної кар’єри сер Стармер заслужив гарну репутацію адвоката, головним чином займаючись питаннями прав людини.

Стармер є затятим футбольним уболівальником, раніше грав на аматорському рівні за північнолондонську команду під назвою Homerton Academicals. Крім того, він також вболіває за клуб англійської прем’єр-ліги “Арсенал”.

Політична кар’єра

У 2015 році Стармер обрався до Палати громад від столичного округу Камден на півночі Лондона. Він отримав 52,9 % голосів. Наступного року в жовтні тодішній лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін здійснив перестановки у своєму тіньовому кабінеті, призначивши Стармера тіньовим міністром із виходу з Євросоюзу.

Вже у вересні 2019-го на конференції лейбористів Стармер безуспішно домагався однозначного позиціювання партії за збереження членства Великої Британії в ЄС, що суперечило “нейтральному” в цьому відношенні курсу Корбина. В грудні після катастрофічної поразки лейбористів на парламентських виборах політичні аналітики стали називати Стармера серед ймовірних наступників Джеремі Корбіна. У 2020 році він став головою Лейбористської партії, коли попередник Корбін пішов з поста.

Кір Стармер був проти рішення Британії про вихід з Європейського Союзу, але зараз стверджує, що лейбористський уряд не буде прагнути змінити це рішення.

Позиція Стармера щодо України

В лютому 2023 року Кір Стармер приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Це був його перший візит до України. Тоді він відвідав Бучу – одне з місць воєнних злочинів Росії за час повномасштабної агресії.

“Неймовірно бачити свідчення звірств, які я побачив сьогодні вранці. Фотографії цивільних осіб на околицях Києва із зав’язаними очима, зі зв’язаними за спиною руками. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування збитків при відновленні України”, – заявляв лідер британської опозиції.

Також Стармер зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію на фронті, питання санкцій та конфіскації російських активів, їх спрямування на відбудову України, а також створення спеціального трибуналу для РФ.

Під час візиту Кір Стармер заявив, що Україна завжди користуватиметься “непохитною підтримкою” його партії.

Джерло: РБК-Україна.

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