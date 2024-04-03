НМТ-2024 за кордоном відбудеться у 57 містах 32 країн, включаючи США, Велику Британію, та Іспанію. Що треба пам’ятати учасникам

Національний мультипредметний тест у 2024 році відбуватиметься в Україні і за кордономо.Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) створять у 32 країнах.

При цьому пройти тестування можна буде у 57 містах. За кордоном у спеціально обладнаних центрах з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО. Про це розповідає НСН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

НМТ-2024 за кордоном – у яких країнах відбудеться і що треба знати

У яких країнах відбуватиметься НМТ-2024 за кордоном: перелік країн

Австрія;

Азербайджан;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Грузія;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Канада;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Молдова;

Нідерланди;

Німеччина;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

США;

Туреччина;

Угорщина;

Фінляндія;

Франція;

Чехія;

Швейцарія;

Швеція.

Звертаємо вашу увагу на те, що кількість місць для участі в тестуванні за кордоном обмежена. Якщо усі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору.

Якщо ви знайдете зручнішу локацію, після того, як обрали місце проведення, то до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити вибір у персональному кабінеті.

У 2024 до переліку обов’язкових предметівповернули історію України. Крім цього, серед предметів на вибір з’явилися українська література та географія.

Коли відбудеться тестування?

НМТ-2024 матиме основну і додаткову сесії. Основна проходитиме з 14 травня по 25 червня, додаткова – з 11 по 19 липня.

Під час додаткової сесії тестування зможуть скласти ті абітурієнти, які не змогли пройти його з поважних причин під час основної сесії.

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