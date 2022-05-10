Нацбанк дозволив здійснювати переказ коштів за кордон для виплати аліментів

Нацбанк і надалі уточнює валютні обмеження, щоб мінімізувати можливості непродуктивного відпливу капіталу з країни та дати змогу громадянам задовольняти власні потреби, а економіці – відновлюватися. Зокрема, дозволено переказ коштів за кордон для виплати аліментів

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті jurliga.ligazakon.net

Так, з 10 травня 2022 року набрала чинності низка змін, що, зокрема, стосуються таких питань:

транскордонні перекази.

Іноземним інвесторам дозволено переказувати за кордон кошти, що будуть отримані після 1 квітня 2023 року у зв’язку з проведеною виплатою погашення або сплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) України згідно з умовами їх розміщення. Практична реалізація цієї норми сприятиме підвищенню зацікавленості нерезидентів у купівлі ОВДП, зокрема за кошти, отримані від планових погашень та виплат доходу.

Також Національний банк дозволив здійснювати перекази за кордон з метою виплати аліментів;

розрахунки за кордоном.

Тимчасово заборонені розрахунки за кордоном з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій і сплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками. Відповідні зміни спрямовані обмежити непродуктивний відплив капіталу та захистити міжнародні резерви України.

Регулятор звертає увагу, що зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості будь-яких інших товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень;

операції НБУ з продажу та купівлі валюти.

Національний банк припиняє проведення щоденних безготівкових операцій із купівлі-продажу валюти в євро та проводитиме такі операції виключно в доларах США. Вони здійснюватимуться як на умовах «тод» (у звичайному режимі), так і на умовах «том» (лише з метою задоволення потреб оборони). НБУ нагадує, що до початку повномасштабного нападу росії на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками лише в доларах США.

Також визначено, що банк матиме змогу проводити операції з Національним банком із купівлі та продажу іноземної валюти у випадку, якщо упродовж 10 календарних днів, що передують дню звернення до НБУ, він жодного разу не порушував ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції.

Крім того, Національний банк унормував низку інших питань, зокрема дозволив громадянам продавати банківські метали з фізичною поставкою або без фізичної поставки банкам.

Наведені зміни унесені постановою Правління НБУ від 9 травня 2022 року № 96 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18”, яка набрала чинності 10 травня 2022 року.

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