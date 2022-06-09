Латвія продовжила програму підтримки українцям: як можна отримати компенсацію

Польща вирішила скасувати виплати українським біженцям на проживання, Латвія продовжила програму підтримки українцям до кінця року. Як отримати компенсацію українцям

На період до кінця року громадяни, які втекли від війни з Росією, будуть забезпечені безкоштовним житлом та харчуванням.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Термін первинної підтримки латишами українців спливає вже у червні, але цю програму уряд вирішив продовжити. Були внесені поправки до закону про підтримку цивільних осіб України, та закріплено їх право на забезпечення житлом на строк до 120 днів, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року. Безкоштовне харчування біженці можуть отримати на 30 днів.

При цьому фізичні та юридичні особи у Латвії продовжать отримувати компенсацію на надання житла українцям. Її розмір становить не більше 100 євро на особу на місяць за умови, що у приміщенні розміщується не більше трьох осіб. За розміщення більше трьох осіб витрати на кожну наступну особу покриваються у розмірі близько 50 євро на місяць.

Як відомо, з початку війни в Україні в Латвії зареєстровано близько 32 000 біженців, майже 26 000 з них отримали дозвіл на проживання з правом на працевлаштування.

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