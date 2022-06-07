Українці у Польщі можуть отримати додаткову допомогу у розмірі 900 злотих: на що можна витратити ці гроші

Українці у Польщі, можуть отримати додаткову допомогу від держави у розмірі 900 злотих. Видаватимуть не готівку, а спеціальні безкоштовні картки торгової мережі Biedronka. Які товари можна буде придбати

За допомогою спеціальної безкоштовної картки торгової мережі Biedronkaна можна буде придбати продукти. Загалом планується роздати 10 000 таких карток українським біженцям. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Кожну таку картку поповнюватимуть на 300 злотих щомісяця протягом 3-х місяців. Таким чином, одна людина зможе отримати до 900 злотих (6206 грн) на продукти. На сім’ю виділятимуть щонайбільше три карти на загальну суму 2 700 злотих (18 620 грн).

За ці гроші можна буде купити майже будь-який товар у мережі Biedronka, крім:

алкоголю;

сигарет;

текстилю;

промислових товарів та послуг (наприклад, мобільного зв’язку).

Щоб отримати картку на покупки в Biedronka, за приїздом до Польщі зателефонуйте до спеціального фонду за місцем вашого проживання в Польщі.

Отримати свої 900 злотих українці зможуть до березня 2023 року включно. Саме стільки триватиме заявлена програма допомоги “Вітаємо та допомагаємо”. Нагадаємо, що українці, які отримують різні види фінансової допомоги у Польщі, мають повідомляти про свій виїзд із країни. Інакше їм доведеться повертати ту частину коштів, яку їм нарахують за відсутності країни.

Зокрема, громадяни України, які оформили фінансову допомогу за програмами “500” та “Сімейний капітал опікунський”, мають право на грошові виплати лише під час свого перебування у Польщі. При виїзді з Польщі на понад 30 днів надання допомоги припиниться.

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