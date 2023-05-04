Багато українців виїхали за кордон через повномасштабну війну. Як громадяни України можуть оформити допомогу при народженні дитини за кордоном

Як батькам за кордоном оформити допомогу при народженні дитини розповідає “Юрпорадник”, інформує НСН.

Як зазначають юристи, допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною за заявою, поданою до органу соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), або онлайн через Портал електронних послуг Міністерства соціальної політики, чи разом з комплексною послугою єМалятко на порталі “Дія”.

Звернення за призначенням допомоги має надійти не пізніше 12-ти місяців з дня народження дитини.

У період дії воєнного стану Уряд Постановою №340 від 18.04.2023 р. дозволив одному з батьків (опікуну), який тимчасово перебуває за межами України, для призначення допомоги при народженні дитини потрібно звертатися до органу соціального захисту населення за своїм зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (перебування) в Україні шляхом надсилання заяви та документів до неї.

Як українцям за кордоном оформити допомогу при народженні дитини

Пакет документів можна направити на поштову адресу органу соцзахисту або на електронну адресу (у такому разі заяву слід підписати електронним підписом).

Заявник, окрім документу, який посвідчує особу, повинен надати заяву, встановленої форми та копію свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу), копію рішення про встановлення опіки (у разі, якщо за призначенням допомоги звертається опікун).

Жінки, які мають зареєстроване (задеклароване) місце проживання (перебування) в України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

Юристи зазначають, що документи, що засвідчують народження дитини, які додаються до заяви, повинні бути видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому законом порядку.

При цьому таке правило не поширюється на осіб, які перебувають на території держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України.

Допомога при народженні дитини надається у розмірі 41 280 грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

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