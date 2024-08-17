У Головному управлінні розвідки України розповіли, скільки ракет та дронів має Росія.

Російська армія, зокрема, має 190 одиниць крилатих ракет типу Х-101.

На озброєнні у російської армії знаходиться близько 150 одиниць балістичних ракет типу 9М723 зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”.

Про це йдеться у відповіді ГУР МОУ, передають “Новини – України – НСН”.

Водночас зазначається, що темпи виробництва таких ракет у РФ становлять 40-50 одиниць на місяць.

ГУР озвучили, яку кількість ракет та дронів має Росія

“За даними ГУР, у Росії є 180 одиниць крилатих ракет типу 9М728/9М729 зі складу ОТРК “Іскандер-М”. Темпи виробництва таких ракет у РФ становлять 10-15 одиниць на місяць”, – вказано в повідомленні.

Наразі у РФ є 55 одиниць гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”.

Крім того, за даними української розвідки, армія РФ має 190 одиниць крилатих ракет типу Х-101. Темпи виробництва таких ракет в Росії становлять 40-50 одиниць на місяць.

Також РФ має 250 одиниць безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136 (російська назва «Герань-2»).

“Темпи виробництва «шахедів» у РФ становлять до 500 одиниць на місяць”, – додали в повіломленні.

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