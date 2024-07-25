За скільки часу Росія може захопити 4 області України – генерал британської армії

За скільки часу Росія може захопити 4 області України, спрогнозував генерал британської армії.

Зазначимо, що армія Росії неухильно наступає з осені минулого року. Хоч і повільно, але просувається вперед. А українська армія лише обороняється і їй не завжди вдається зберегти позиції. Це визнав Головнокомандувач Олександр Сирський.

Також нагадаємо, що в одному із своїх останніх виступів російський диктатор Путін заявив, що умовою для заключення миру з Україною могло б стати виведення українських військ з чотирьох областей, які Росія незаконно оголосила своїми і внесла це до конституції.

Йдеться про:

Донецьку,

Луганську,

Запорізьку,

Херсонську області.

З цих слів Путіна зовсім не можна робити висновок, що Росія налаштована на мир з Україною. Вірогідно, вона хоче воювати до повного знищення української державності. Але можна робити висновки про найближчі цілі росіян. А саме: спроби повністю захопити чотири вище перераховані області.

За скільки часу Росія може захопити 4 області України

Попри свою чисельність, російській армії доведеться жертвувати значною частиною особового складу та часом, щоб досягти цієї мінімальної цілі в Україні.

Генерал британської армії Ролі Волкер припустив, що Росії потрібно приблизно пʼять років, щоб повністю окупувати чотири українські області.

Про це пише видання SkyNews, передають «Новини України – НСН».

Зі слів Волкера, у тривалій російсько-українській війні “немає переможців”, адже це “повне спустошення для обох сторін і втрачених поколінь”.

Однак командувач зауважив, що російський диктатор Володимир Путін має програти в Україні, де й почалась війна. Адже під російською загрозою можуть опинитися інші країни, зокрема учасниці НАТО.

Британія стала на захист України у війні проти Росії з перших днів. Тому, зі слів Волкера, його армія повинна готуватися до можливого наступу Росії.

Крім того, генерал розповів, як буде розгортатися повномасштабне вторгнення Росії в Україні та коли воно може закінчитися.

Якщо вони продовжуватимуть діяти так, як зараз, росіянам, ймовірно, знадобиться п’ять років, щоб прокласти собі шлях до своїх мінімальних цілей – чотирьох областей, – пояснив Вокер За нинішніх темпів втрат убитими і пораненими, це, ймовірно, значно перевищує 1,5 мільйона осіб втрат для досягнення цієї мети з незліченними мільярдами втраченої техніки. Отже, велике питання полягає в тому, чи зможуть українські збройні сили втримати оборону, яку вони мають, – підкреслив командувач

Крім того, він заявив, що Росія може вийти з війни ще жорстокішою та більш небезпечною.

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