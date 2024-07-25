На стамбульському пляжі Чаталджа в Туреччині виявили гідроцикл із вибухівкою. Правоохоронці припускають, що він може належати Військово-морським силам України.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на турецьке видання Milliyet.

Першими гідроцикл у Чорному морі поблизу пляжу Чаталджа зранку четверга, 25 липня, помітили турецькі рятувальники. Вони одразу викликали поліцію.

Гідроцикл із вибухівкою виявили біля берегів Туреччини – що відомо

За попередніми даними турецьких правоохоронців, гідроцикл, який, ймовірно, належить ВМС України, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа.

На знайденому гідроциклі було встановлено кілька камер, військове обладнання та вибухівка. Сам безпілотний морський мотоцикл має три метри в довжину та один метр в ширину.

Зазначається, що після проведення першочергових досліджень морський транспорт буде доставлено військовим для проведення більш ретельних експертиз.

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