На стамбульському пляжі Чаталджа в Туреччині виявили гідроцикл із вибухівкою. Правоохоронці припускають, що він може належати Військово-морським силам України.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на турецьке видання Milliyet.
Першими гідроцикл у Чорному морі поблизу пляжу Чаталджа зранку четверга, 25 липня, помітили турецькі рятувальники. Вони одразу викликали поліцію.
Гідроцикл із вибухівкою виявили біля берегів Туреччини – що відомо
За попередніми даними турецьких правоохоронців, гідроцикл, який, ймовірно, належить ВМС України, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа.
На знайденому гідроциклі було встановлено кілька камер, військове обладнання та вибухівка. Сам безпілотний морський мотоцикл має три метри в довжину та один метр в ширину.
Зазначається, що після проведення першочергових досліджень морський транспорт буде доставлено військовим для проведення більш ретельних експертиз.
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