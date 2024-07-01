Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала збільшити допомогу Україні, оскільки це не благодійність, а захист миру і свободи усієї Європи.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Tagesschau.

Під час виступу в Берліні на конференції, присвяченій Стратегії національної безпеки, вона висловилася проти підходу, в якому допомогу Україні від російської агресії сприймають як благодійність.

Дратують дискусії про допомогу Україні як благодійність – глава МЗС Німеччини

«Дратують дискусії, в яких підтримку України розглядають як благодійний жест, а не як те, чим вона є насправді – інвестицією в нашу власну національну безпеку, захист миру й свободи», –зазначила Бербок.

Очільниця Міністерства закордонних справ ФРН також зауважила, що «не може бути більшого національного інтересу, ніж це».

«Ми будемо захищати нашу Європу – кожен квадратний сантиметр нашої Європи – і нашу свободу», – запевнила глава МЗС Німеччини.

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