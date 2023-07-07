Для деяких українців у Польщі з 31 липня зміняться умови перебування – що відомо

Деякі категорії українців у Польщі мають зайнятися оформленням нових документів уже з 31 липня. Стало відомо, чому для них змінилися умови легального перебування

1 липня у Польщі було скасовано карантин, пов’язаний із пандемією коронавірусу. Разом із ним закінчилося й автоматичне продовження законного перебування громадян України, які приїхали до країни до 24 лютого 2022 року. У зв’язку з цим деяким категоріям українців доведеться одержати дозвіл на подальше проживання на польській території до кінця липня.

Про це розповіла речник Малопольського воєводи Йоанна Пазьо, повідомляє НСН.

Для деяких українців у Польщі з 31 липня зміняться умови перебування

«Громадяни України зараз мають два приводи, щоб легально перебувати на території Польщі, а саме спеціальний закон щодо COVID-19, який закінчується 31 липня 2023 року (через 30 днів після закінчення епідемічного стану) та Закон про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом», – пояснила речник Малопольського воєводи Йоанна Пазьо.

Вона зазначила, що у Польщі продовжили термін легального перебування українців до березня 2024 року. Тому й ті, хто приїхав до країни до початку війни, можуть розраховувати на автоматичне продовження терміну дії документів.

Однак, після 31 липня 2023 року деяким українцям не продовжать легальне перебування в країні. До них відносяться особи, які:

Перебувають на території Польщі в рамках безвізового режиму або шенгенської візи;

Мають візу або посвідку на проживання, які були видані в іншій країні Шенгену;

Перебувають у Польщі на підставі довгострокової візи або посвідки на проживання, отриманої в іншій європейській країні, що не входить до шенгенської зони.

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