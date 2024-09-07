Підготовку до операції ЗСУ у Курській області потрібно було тримати у секреті. Причину пояснив Володимир Зеленський.

Опеацію України на Курщині тримали в секреті від партнерів, адже російська розвідка присутня всюди.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на 50-му міжнародному форумі “Амброзетті”.

За словами президента, Україна мала інформацію від своєї розвідки та партнерів зі США, ЄС та Великобританії про те, що Росія хоче спробувати атакувати Сумську область.

Як пояснив Зеленський, РФ вирішила вдатися до цього після того, як їй не вдалося окупувати Харків.

Чому підготовку операції ЗСУ у Курській області тримали в секреті – пояснення Зеленського

Президент розповів, що після отримання цієї інформації разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було ухвалене рішення про операцію у Курській області.

“Ми вирішили: так, нам потрібно зробити це швидше. І ніхто не повинен знати (про операцію – ред.). Це не тому, що ми не поважаємо когось – ні, це не про це. Росія всюди просто зі своєю розвідкою, всюди. Ось чому ми повинні були користуватися цією інформацією дуже обережно, дуже конфіденційно”, – пояснив глава держави.

Як ми розповідали раніше, президент України Володимир Зеленський пояснив мету операції в Курській області.

За словами Зеленського, операція на Курщині “складна”, однак вона вже виконала кілька завдань.

Одним з них стало поповнення обмінного фонду.

Інше завдання — “превентивний удар”, завдяки якому вдалося запобігти оточенню українських частин на Сумщині та окупації міста Суми.

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