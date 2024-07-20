Вночі 20 липня безпілотники атакували Ростовську область росії. Їх начебто перехопили та знищили, обійшлося без постраждалих.

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, передають “Новини України – НСН”.

Загалом у небі над областю начебто знищили 26 дронів. На місця падіння уламків вирушили аварійні служби.

Тим часом місцеві Telegram-канали публікують відео великої пожежі в Міллеровському районі області. За даними проукраїнського каналу «Крымский ветер», там розташований військовий аеродром.

Безпілотники атакували Ростовську область – сталася пожежа поблизу аеродрому

Уночі місцеві мешканці Міллеровського району чули 16 вибухів біля аеродрому та в районі місцевої нафтобази. Моніторингова група каналу заявляє про пожежі поблизу злітно-посадкової смуги та місць стоянок літаків.

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