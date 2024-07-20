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Безпілотники атакували Ростовську область – сталася пожежа поблизу аеродрому

Автор -
Журналіст
Безпілотники атакували Ростовську область – сталася пожежа поблизу аеродрому

Вночі 20 липня безпілотники атакували Ростовську область росії. Їх начебто перехопили та знищили, обійшлося без постраждалих.

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, передають “Новини України – НСН”.

Загалом у небі над областю начебто знищили 26 дронів. На місця падіння уламків вирушили аварійні служби.

Тим часом місцеві Telegram-канали публікують відео великої пожежі в Міллеровському районі області. За даними проукраїнського каналу «Крымский ветер», там розташований військовий аеродром.

Безпілотники атакували Ростовську область – сталася пожежа поблизу аеродрому

Уночі місцеві мешканці Міллеровського району чули 16 вибухів біля аеродрому та в районі місцевої нафтобази. Моніторингова група каналу заявляє про пожежі поблизу злітно-посадкової смуги та місць стоянок літаків.

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