Байден підтвердив великий обмін ув’язненими між Росією та Заходом

Білий дім офіційно підтвердив обмін ув’язненими між Росією та Заходом. Було звільнено 16 політичних в’язнів. Троє американців та один власник грін-карти вже повертаються додому.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням Twitter-акаунт президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена.

Як розповів Джо Байден, до США повертаються:

Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal;

Пол Вілан, ветеран морської піхоти;

Алсу Курмашева, російсько-американська радіожурналістка;

Володимир Кара-Мурза, журналіст Washington Post.

“Угода, яка забезпечила їхню свободу, стала дипломатичним подвигом. Загалом, ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, в тому числі двох німців і сімох громадян Росії, які були політичними в’язнями у своїй власній країні”, – додав він.

Байден підтвердив великий обмін ув’язненими між з Росією та Заходом

Джо Байден привітав зусилля союзників, які також брали участь у складних переговорах, щоб досягти цього результату. Мова йде про:

Німеччину;

Польщу;

Словенію;

Норвегію;

Туреччину.

“І дозвольте мені чітко заявити: я не припиню працювати, поки кожен американець, якого несправедливо затримали або утримують в заручниках по всьому світу, не возз’єднається зі своєю сім’єю. Моя адміністрація вже повернула додому понад 70 таких американців, багато з яких перебували в полоні ще до мого вступу на посаду”, – додав президент США.

Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів “холодної війни”.

Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув’язнених.

Обмін ув’язненими між Росією та західними країнами

Сьогодні, 1 серпня, відбувся великий обмін ув’язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

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