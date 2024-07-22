Камала Гарріс замість Байдена – що про неї відомо, яке ставлення до України

Заяву про зняття своєї кандидатури з виборів Джо Байден оприлюднив учора, 21 липня, в соцмережі Х.

При цьому Білий дім заявив, що Байден не піде з посади президента США до закінчення повноважень, попри заклики деяких представників Республіканської партії.

Президент Байден успадкував від свого попередника економіку у вільному падінні, стрімке зростання рівня насильницької злочинності та розвалені альянси. Він змінив ситуацію і забезпечив найсильніше економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницької злочинності за майже 50 років, одночасно зробивши НАТО більшим, ніж будь-коли. Він з нетерпінням чекає завершення свого терміну, — заявив речник Білого дому

Байден закликав демократів висунути замість нього віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Камала Гарріс, яка чотири роки тому стала першою жінкою на посаді віцепрезидента США, вже підтвердила свою готовність боротися за пост лідерки Штатів.

Що відомо про Камалу Гарріс

Камала Деві Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді (штат Каліфорнія) у родині вчених, які імігрували в США з Індії та Ямайки. Отримала ступінь бакалавра економіки та політичних наук в Університеті Говарда у Вашингтоні.

Згодом навчалася в Каліфорнійському університеті в Берклі, де захистилася як магістр з юриспруденції.

З 1990 року Гарріс працювала в прокуратурі округу Аламіда в Окленді, де займалася справами, пов’язаними із сексуальними злочинами.

Згодом вона працювала в офісі окружного прокурора Сан-Франциско. Спеціалізувалася на боротьбі з підлітковою проституцією. Домоглася, щоб правоохоронці розглядали неповнолітніх проституток як жертв злочинів і замість тюрми відправляли в реабілітаційні центри.

Також Гарріс створила спеціальну групу розслідування злочинів на ґрунті ненависті, яка зокрема займалася злочинами проти ЛГБТ-підлітків у школах.

У 2003 році Гарріс виграла вибори на посаду окружного прокурора Сан-Франциско. За час її роботи загальний показник покарання за злочини зріс із 52% до 67%, що було найвищим за десятиліття. Також суттєво зросли показники покарань за вбивства та торгівлю наркотиками.

2010 року Камалу Гарріс обрали генпрокурором Каліфорнії. Вона стала першою жінкою прокурором, ямайсько-американським та індійсько-американським генпрокурором у Каліфорнії.

На цій посаді вона ініціювала впровадження онлайн-платформи, де збиралася інформація про людей, які загинули й постраждали внаслідок затримань поліцією.

Також Гарріс домоглася від федерального уряду збільшення субсидій для родин, які втратили житло через недобросовісність кредитних організацій.

При цьому вона відмовилася підтримати два законопроєкти про заборону в штаті смертної кари, чим викликала обурення правозахисників.

2016 року Гарріс перемогла на виборах сенатора від штату Каліфорнія.

Активно виступала на телебаченні, різко висловлювалася проти жорсткої політики тодішнього президента Дональда Трампа щодо мігрантів. Виступала проти висунутих Трампом кандидатур на посади міністра освіти та генпрокурора США, підтримувала право на аборт і легалізацію одностатевих шлюбів. Також виступала за легалізацію канабісу на федеральному рівні.

Входила до складу юридичного комітету Сенату США, комітетів з розвідки, з бюджету і з внутрішньої безпеки та справ уряду.

2019 року брала свою участь у президентських перегонах. Деякий час була серед лідерів праймеріз Демократичної партії, однак врешті не змогла зберегти цю популярність, знялася з виборів та підтримала кандидатуру Байдена.

Під час перегонів Байден номінував Гарріс у віцепрезиденти – це фактично друга особа в Білому домі.

На цій посаді вона стала не тільки першою жінкою, але й першим представником не білого населення Америки.

Які шанси має Камала Гарріс на виборах

За даними Reuters, Камала Гарріс має найвищу впізнаваність серед усіх альтернативних кандидатів та найвищий рейтинг серед представників Демократичної партії, які могли б серйозно розглядатися на роль кандидата в президенти.

Відповідно до нещодавнього опитування Reuters/Ipsos, Гарріс поступається Трампу лишн одним відсотком (42% до 43%), що є різницею в межах похибки опитування в 3,5 відсоткові пункти.

Крім того, джерела Reuters розповідали, що Камала Гарріс вже пройшла перевірку на національному рівні, зокрема, з боку республіканців. Хоча деякі впливові демократи мало вірять, що вона може перемогти Трампа.

Позиція Гарріс стосовно війни в Україні

Камала Гарріс засуджувала агресію РФ ще з 2014 року, коли Росія окупувала український Крим. Вона також неодноразово заявляла, що підтримка України не є благодійністю, а майбутнє української держави є стратегічним інтересом США.

У червні Гарріс очолила американську делегацію на Глобальному саміті миру, що відбувся у Швейцарії. На полях цього заходу вона запевнила, що Вашингтон і надалі захищатиме демократичні цінності та протистоятиме диктаторам.

Вона назвала умови кремлівського диктатора Володимира Путіна фактично “вимогою капітуляції”, а не щирою спробою припинити війну. Гарріс також пообіцяла, що разом із президентом Байденом продовжуватиме підтримувати Україну та підвищуватиме ціну для РФ.

Ще новини України і світу: «Україна переможе і зупинить Путіна»: потужна промова Байдена на саміті НАТО