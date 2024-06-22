22 червня у Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП – 9 людей постраждали (відео)

22 червня в Румунії сталася аварія. Автобус із українцями потрапив у ДТП, в результаті чого 9 осіб постраждали.

Аварія на території Румунії сталася з автобусом, в якому їхали 50 громадян України. Дев’ять людей постраждали.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на suspilne.media і Ми-Україна.

Аварія сталася о п’ятій ранку 22 червня, коли всі пасажири спали. Під час руху автобус перевернувся і впав на узбіччя. Люди їхали з Києва на відпочинок до Болгарії. У салоні перебували понад 50 осіб, серед них були діти. Унаслідок ДТП 9 людей постраждали. Їх госпіталізували.

“Постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі”, – зазначили виданню у МЗС

22 червня у Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП – 9 людей постраждали

ДТП з українцями у Європі

В ніч на 17 червня у Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.

Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. В автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми.

Крім цього, чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.

Вранці 20 червня у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП.

ДТП сталася на національній дорозі № 17 у Закреці, Люблінського воєводства. В аварію потрапив автобус Київ-Варшава, в салоні якого будо 57 людей. Внаслідок дорожньої аварії травми отримали 14 осіб, серед них двоє дітей. Їх ушпиталили.

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