«Більшість загиблих – це роззяви, які зібралися подивитися на пожежу»: стався потужний вибух у Дагестані (фото, відео)

Потужний вибух у Дагестані в Росії стався 14 серпня увечері. Багато загиблих і поранених. НСН розповість все, що відомо про чергову “бавовну” у РФ.

Увечері 14 серпня в дагестанській Махачкалі спалахнув автосервіс, після чого вогонь перекинувся на заправку. Згодом пролунав потужний вибух – вибухнули 2 цистерни з 8. Почалася масштабна пожежа, яка перекинулася на сусідні будинки.

Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок пожежі в Махачкалі загинули 33 людини, серед них троє дітей. Близько 80 осіб поранено. Поранених вкладали у лікарнях прямо на підлогу.

За попередніми даними, більшість загиблих і постраждалих – роззяви, які зібралися подивитися на пожежу, що починалася в автосервісі. Якоїсь миті стався сильний вибух, – пише російське видання “База”

Потужний вибух у Дагестані (фото, відео)

Вранці 15 серпня на місці вибуху у Махачкалі продовжуються рятувальні роботи.

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