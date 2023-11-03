Нижня палата Конгресу США схвалила проєкт допомоги Ізраїлю без України. Про це повідомляє Reuters, передає НСН.

Американська Палата представників проголосувала за ухвалення проєкту закону щодо скерування допомоги Ізраїлю окремо від України. У схваленому 2 листопаді документі йдеться про надання 14,3 мільярда доларів.

За було 226 голосів, проти — 196. Майже всі демократи, крім дванадцятьох, проголосували проти. Тепер законопроєкт піде на розгляд у Сенат.

Водночас у верхній палата Конгресу США ще до голосування заявили, що навіть розглядати вказаний законопроєкт не будуть. Натомість в Сенаті обіцяють створити власний проєкт закону, який міститиме допомогу як для Ізраїлю, так і для України.

Суперечка між палатами, цілком ймовірно, може призвести до затягування затвердження Конгресом будь-якого плану допомоги.

У підтриманому Палатою представників документі передбачається, що кошти підуть на оборонні системи “Залізний купол” та “Праща Давида”, а також для передачі американської військової техніки.

Як відомо, раніше президент США Джо Байден обіцяв ветувати цей документ.

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