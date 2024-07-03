Італія платитиме переселенцям до 30 тисяч € – подробиці програми

У 76 маленьких містах, що стикаються з відтоком населення, запроваджено ініціативу. У регіоні Тоскана в Італії розпочалась програма “Резиденція в горах”, в рамках якої платитиме переселенцям, які туди переїдуть жити.

Організатори повідомляють, що відповідна ініціатива спрямована на те, аби справитися з проблемою скорочення населення в регіоні.

“Мета полягає в тому, щоб сприяти та заохочувати повторне заселення та соціально-економічне відродження гірських територій, діючи на противагу маргіналізації цих територій”, – повідомили організатори

Так, місцева влада створила спеціальний Фонд у розмірі 2 800 000 євро, кошти з якого виплачуватимуть тим, хто вирішить переїхати у сільську місцевість. Майбутні мешканці отримають від 10 000 до 30 000 євро – цього має вистачити, щоб люди змогли відремонтувати старий будиночок, у якому потім житимуть.

Відомо, що програма розповсюджується на 76 містечок Тоскани, де населення складає менше 5000 жителів. Доступна вона для самих італійців, громадян ЄС, а також громадян третіх країн, які мають дозвіл на довгострокове проживання в ЄС тривалістю не менше 10 років.

Тосканські гори – це території унікальної краси з селами, які потрібно відкривати наново і які страждають від депопуляції,

– мовиться у повідомленні.

Подати заявку на участь у ініціативі можна до 27 липня.

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