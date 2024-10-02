Іран запустив по Ізраїлю близько 200 ракет – все, що відомо (відео)

Іран запустив по Ізраїлю близько 200 ракет 1 жовтня увечері.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

Іран запустив по Ізраїлю близько 200 ракет

Іран 1 жовтня атакував Ізраїль за допомогою ракет. Загалом іранські війська використали близько 200 ракет.

Атаку підтвердили у США. Заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він назвав атаку неприйнятним актом агресії.

Глава Державного департаменту США перед зустріччю з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була “абсолютно неприйнятною”. За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Блінкен уточнив, що атака включала “близько 200 балістичних ракет”. Ізраїльські військові раніше повідомляли про 180 ракет.

Ізраїль “ефективно відбив цю атаку”, додав держсекретар.

Реакція Пентагону

Тим часом відомо, що США допомогли Ізраїлю відбити атаку.

Сили США на Близькому Сході перехопили численні ракети, запущені Іраном у бік Ізраїлю. Про це повідомляє Пентагон.

Сили США на Близькому Сході перехопили численні ракети, запущені Іраном у бік Ізраїлю, підтверджуючи зобов’язання Вашингтона щодо партнерства з Тель-Авівом у його захисті.

У заяві, опублікованій Департаментом оборони, цей акт агресії з боку Ірану було названо “обурливим”, а Тегеран закликано припинити будь-які подальші атаки, включаючи дії його проксі-терористичних груп.

Представник Пентагону висловив гордість за вміння і хоробрість американських військ, які допомогли врятувати життя людей від нападу Ірану.

Кадри уламків іранських ракет після атаки

У мережі публікують відео моменту падіння уламку іранської ракети на палестинця – попередньо єдиного загиблого після ракетної атаки Ірану на Ізраїль. Жертвою виявився робітник із Гази на ім’я Самех аль-Асалі, пишуть ізраїльські ЗМІ. https://nikopolnews.net/wp-content/uploads/2024/10/video_2024-10-02_07-13-35.mp4

Вашингтон також запевнив у наданні подальшої підтримки самооборони Ізраїлю та стримування потенційної ескалації конфлікту.

Реакція ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на близькому Сході.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter).

Він відзначив, що ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль.

“Небезпечний цикл нападів і відплати ризикує вийти з-під контролю. Необхідне негайне припинення вогню в усьому регіоні”, – наголосив Боррель

ЄС залишається повністю відданим своєму внеску в запобігання регіональній війні, додав він.

Що кажуть в Ізраїлі та Ірані

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв відповісти Ірану за масовану ракетну атаку на його країну, яка відбулася ввечері 1 жовтня. Його цитує Reuters.

“Іран зробив сьогодні велику помилку — і він заплатить за неї”, – сказав Нетаньяху

У Тегерані своєю чергою заявили, що будь-яка відповідь Ізраїлю на іранські атаки призведе до “величезних руйнувань”.

Корпус вартових ісламської революції повідомив, що під час ракетного удару Іран вперше використав гіперзвукові ракети Fattah, і, за їхніми даними, 90% цих ракет успішно досягли своїх цілей.

ЦАХАЛ знову атакував «Хезболлу»

Тим часом, у ніч проти середи, 2 жовтня, після масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль, ЦАХАЛ завдав авіаударів по об’єктах «Хезболли» у ліванському Бейруті.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що подробиці операції Армія оборони Ізраїлю пообіцяла опублікувати пізніше.

Зокрема, ЦАХАЛ закликав евакуюватися мешканців кількох кварталів та будинків у південних передмістях Бейрута. Ліванців попередили, що вони знаходяться поблизу «небезпечних об’єктів, що належать Хезболлі, проти яких Сили оборони незабаром вживуть рішучих заходів».

Згідно з повідомленням, удари спрямовані на об’єкти, які ЦАХАЛ вважає стратегічними для «Хезболли».

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, за останні 24 години внаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинули 55 людей, а 156 отримали поранення.

Відомство зазначає, що із загальної кількості жертв 22 особи загинули та 47 отримали поранення у місті Набатія.

Нагадаємо: Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані і завдав ударів з неба по Лівану, Сирії та Газі