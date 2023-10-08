Джонсон описав першу розмову з Зеленським о четвертій ранку 24 лютого 2022 року

Британський екс-прем’єр Борис Джонсон розповів про свою першу розмову з Зеленським о четвертій ранку 24 лютого 2022 року. Спогадами він поділився в інтерв’ю NV, передає НСН.

Я добре пам’ятаю розмову із Володимиром Зеленським у день російського вторгнення. Це було на світанку, можливо, о четвертій годині ранку. Я буквально відразу набрав його і сказав, що це жахливо. Я був шокований, а він був дуже хоробрим і дуже спокійним. Тоді я просто сказав йому, що ми будемо з Україною і зробимо все можливе, щоб допомогти йому та його народові, – сказав Джонсон в інтерв’ю NV

Він додав, що дуже радий, що перед повномасштабним вторгненням РФ Великобританія встигла надати Україні протитанкові ракетні комплекси, які були корисні в перші дні війни.

Раніше колишній директор з комунікацій Джонсона Гуто Гаррі розповідав в інтерв’ю, що о четвертій годині ранку 24 лютого 2022 року йому зателефонував військовий чиновник і повідомив, що російські війська перетнули кордон. Гаррі сказав чиновнику розбудити Джонсона, який потім розмовляв телефоном із Зеленським «протягом п’яти хвилин».

У Зеленського перехопило подих. Він був стривожений, але дуже спокійний з огляду на те, що відбувалося. Це було болісно, – сказав Гаррі

За його словами, тоді Зеленський сказав, що з ним усе гаразд.

Я в порядку, у мене хороші люди, але ніколи не знаєш, коли по твоєму місту повзуть російські спецназівці, – сказав Зеленський Джонсону під час розмови, за словами Гаррі.

Екс-співробітник Джонсона згадував, як Зеленський тоді сказав, що він сподівається, що це не остання їхня розмова.

Гаррі розповів, що у пізніших розмовах Зеленський та Джонсон жартували про ракети N-Law, які Великобританія поставила Україні, називаючи їх N-Loves.

В одній із останніх розмов під час перебування Джонсона на посаді, за словами Гаррі, Зеленський сказав прем’єр-міністру, що він «особисто розчарований» його відставкою.

За словами Гаррі, Зеленський сказав:

Нам так сумно, що ви подали у відставку. Ми всі розчаровані, Борисе. Я особисто розчарований. Вас усі люблять в Україні. Це правда

Ще новини України і світу: Виступ Зеленського на Раді безпеки ООН намагався зірвати постпред РФ – подробиці