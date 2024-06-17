Дрони ГУР атакували військові об’єкти у трьох регіонах РФ в ніч на 17 червня (відео)

Дрони ГУР Міністерства оборони України цієї ночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах Росії.

Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони, передають Новини України – НСН.

За даними співбесідника, йдеться про удари по Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях.

Він розповів, що у тому числі ціллю дронів став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод — обидва підприємства використовуються окупантами у військових цілях.

Комбінат виробляє кокс, чавун, сталь та металопрокат. Зокрема, підприємство дає 20% переробного чавуну у Росії.

Відстань від України до Липецька – близько 300 км.

Дрони ГУР атакували військові об’єкти – на Росії атаку підтверджують

Зазначимо, що мешканці Липецької області Росії повідомляли про вибухи вночі і публікували відео атаки. За їх словами, дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат.

Губернатор Липецької області повідомив про три БПЛА, які нібито були пригнічені над промисловою територією Липецька. Він оголошував червоний рівень небезпеки. Але запевняв, що жертв немає.

Відео атаки у Липецькій області

Також про атаку повідомляв і губернатор Воронезької області.

Минулої ночі над територією Воронезької області черговими силами ППО виявлено та знищено два БПЛА літакового типу. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Режим небезпеки атаки безпілотниками в регіоні поки що зберігається, – йдеться у повідомленні

Вночі над Білгородською, Воронезькою та Липецькою областями знищено шість БПЛА, повідомили у Міноборони РФ.

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