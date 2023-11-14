Дрони атакували 4 області росії цієї ночі, влучили у хімзавод

Дрони атакували 4 області росії цієї ночі. Повідомляється про влучання у хімзавод, передає НСН.

Про атаку офіційно повідомляють, що вона була у Московській, Тамбовській, Брянській та Орловській областях. І нібито усі чотири БПЛА було збито силами російської ППО.

Але, за даними, російського видання «База» безпілотник «продірявив» хімічний завод у Брянській області.

Видання повідомляє, що в ніч на 14 листопада в цеху «Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР», що будується в селищі Сільце, було виявлено безпілотник літакового типу з вибуховою речовиною, який не розірвався,. При цьому дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце було викликано співробітників спецслужб.

Внаслідок падіння безпілотника постраждалих нібито немає.

А ось такі події відбувалися рано вранці сьогодні в підмосковній Коломні: відео

Ще новини України і світу: Цієї ночі росію атакували 27 безпілотників (відео)

Наш Телеграм